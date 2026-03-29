◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。チームは９回にカークの一発で同点とし、開幕２試合目で初の延長戦に突入した。４番起用に早速、応えた。初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、左腕のスプリ