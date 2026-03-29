「ジャパンゴルフフェア2026」を見に、横浜のみなとみらいへ向かいました。みなとみらい駅から会場への導線は、来場者の大行列で熱気ムンムン。このエリアも昔はよく遊びに来てました、未だに元気なのが嬉しいじゃないですか。大盛況となった「ジャパンゴルフフェア2026」ゴルフフェアは昔、お台場の国際展示場で開催していましたが、2017年から横浜に会場を移しています。お台場はウォーターフロントブームが去った後、ヴィーナス