お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が、28日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）にゲスト出演。過去に「アテンド」された経験を明かした。小木を交えた3人で、サッカー日本代表の試合を観戦するため、東京・六本木の個室で飲み食いを始めたという。「そこのオーナーか店長かが部屋に入ってきて、『誰か呼びますか？寂しいですか？』って言われるわけ」と状況を説明。パ