元ＡＫＢ４８で女優の篠田麻里子が結婚したことが明らかになった。本人が２９日、インスタグラムで「この度、かねてよりお付き合いさせていただいております方と入籍いたしましたことをご報告いたします。共に穏やかに歩んでいけたらと思っております」と発表した。入籍期日、お相手男性については触れなかったが、ＩＴ企業「ナレッジワーク」ＣＥＯの麻野耕司氏とされる。篠田は２０２４年９月３日、自身のインスタで「私事で