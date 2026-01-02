テレビ朝日系「芸能リアル法律塾」が１２月２７日に放送され、弁護士芸人・こたけ正義感が出演。アンガールズ・田中卓志がパラリーガルとして進行を務めた。法律の疑問を解き明かしていくバラエティー。田中は、警察からの職務質問に不満をこぼした。「歩いていたら職質されて。『ちょっと。いい？免許証とか見せて』って言われて。僕、急いでいたから『アンガールズの田中です！』って言って。したら『ああ！ああ！』って言