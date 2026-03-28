女優の田中みな実が２８日放送のＴＢＳラジオ「ガスワンｐｒｅｓｅｎｔｓ田中みな実あったかタイム」（土曜・午後６時半）で、芸能界の「アテンド」について語った。自らがパーソナリティーを務める同番組に、この日はお笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明をゲストに招いてトークを繰り広げると、小木が男性３人で六本木の個室でスポーツ観戦した際の出来事について語った。小木の部屋に店長が入ってくると「誰か呼び