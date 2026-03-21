アンガールズの田中卓志が3月17日放送の『ホンネ喫茶 永田町』（フジテレビ系）で、タレント議員についての“本音”を語り、大きな話題になっている。「田中さんは『タレントの方が急に選ばれて出馬することあるじゃないですか』と切り出し、『政治の番組で政治家の方としゃべったり、情報番組で政治についてコメントしているような人が出る分には、まぁいいかなと思う』と、日ごろから政治を理解したり、発信している人は一定の