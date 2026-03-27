Photo: 門岡 明弥 ROOMIE 2025年1月4日掲載の記事より転載 空気清浄機に加湿器、サーキュレーターなど。主にリビングにはさまざまな家電を置いていますが、数が増えるほど「電源まわり」の存在感が気になってくるんですよね。山崎実業のスチール台車 山崎実業 「収納付きスチール台車 tower」 電源ケーブルや