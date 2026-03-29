ド軍本拠地で発売された記念カップドジャースの大谷翔平投手が描かれた特製の記念カップが、思わぬ形で波紋を呼んでいる。今季から本拠地ドジャースタジアムで発売されたソーダ入りの限定カップが、税抜き74.99ドル（約1万2000円）、税込みで82ドル（約1万3100円）という高額で販売され、米国のファンから「本当にクレイジー」と批判が殺到している。地元紙「ニューヨーク・ポスト」のロス・オケフィー記者は27日（日本時間28