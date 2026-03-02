フジテレビ「呼び出し先生タナカ」（月曜後8・00）が2日に放送され、番組内で次回が最終回であることがアナウンスされた。この日は「卒業式直前！呼び出し先生タナカ4年間の総復習テストSP」。2時間放送のエンディングで「次回呼び出し先生タナカ最終回」とナレーションとテロップでアナウンスされた。放送終了後には番組公式Xも更新され、「次回は最終回！3月16日（月）よる7時【卒業試験SP】おば科VS優等生がガチ対決で