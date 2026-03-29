ブルージェイズ8x−7アスレチックス●＜現地時間3月28日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズがアスレチックスに連日のサヨナラ勝利。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」で先発出場し、開幕から2試合連続安打を記録した。4番に打順を上げた岡本は昨季11勝の左腕スプリングスと対戦。初回、一死一塁での第1打席はカウント1-2から甘く入ったフォーシームを打ち、三遊間を破る左前安打。左翼手の捕球が