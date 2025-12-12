Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。"水"を変えたら洗濯がちょっと快適になりました。部屋干し派にとって永遠の課題である「生乾き臭」。筆者もずっと悩んでいたのですが、3年前に「洗濯機用ナノバブルアダプター」を導入して改善を感じられました。今回、パワーアップした新作が登場したので改めて紹介しておきます。取り付けも簡単