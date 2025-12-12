Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

"水"を変えたら洗濯がちょっと快適になりました。

部屋干し派にとって永遠の課題である「生乾き臭」。筆者もずっと悩んでいたのですが、3年前に「洗濯機用ナノバブルアダプター」を導入して改善を感じられました。今回、パワーアップした新作が登場したので改めて紹介しておきます。

取り付けも簡単、ランニングコストもゼロでニオイや洗濯槽の汚れ対策をサポートしてくれるので、参考にしてみてください。

いつもの洗濯洗浄が１億ナノバブルに激変！洗濯物、洗濯槽洗浄・ニオイケアもこれ一つ 【58％OFF】4,500円 詳細をチェック

改めて、ナノバブルとは？

Image: takanou_shouten

まずナノバブルについておさらい。ご存知の方は飛ばしてOKです。

名前のとおりナノサイズ（0.001mm未満）の微細な気泡のことで、その小ささにより繊維や汚れの奥まで入り込んで汚れ落ちアップに期待できるのが特長。

最近ではこの機能が標準搭載されている洗濯機も増えつつあります。

Photo: junior

そのナノバブルを後付けで使えるのが「洗濯機用ナノバブルアダプター」。筆者はこの製品の前モデルを3年前から愛用中。

左：新作（上部からの画像）、右：旧モデル（下側からの画像）

外観の違いはほとんどありませんが、新作では水色のナノバブル発生装置が進化しています。メーカー発表では旧作よりナノバブル発生量が約4〜5倍になっているとのこと。

取り付けは1分で完了

Photo: junior

新作でも取り付けの簡単さは変わっておらず、給水口とホースの間にねじ込むだけ。工具も不要なので1分もあれば完了です。

個人差アリ）生乾き臭は減った

Photo: junior

あとは普通に洗濯機を作動させるだけ。かかる時間や手順は一切変わりません。

Photo: junior

バタバタしているとすぐに干せないこともありますよね？ 1時間ほど放置すれば生乾き臭が出ることも多いですが、ナノバブルにしてからはほぼ無くなりました。同様に部屋干し時のニオイも減った感覚はあります。

上記は個人の感想であり環境や使うによっても異なりますが、約5000円かつ滅多なことで壊れずに使い続けられる製品なのでコスパは悪くないかと。

気になった人はぜひ詳細をチェックしてみてください。

いつもの洗濯洗浄が１億ナノバブルに激変！洗濯物、洗濯槽洗浄・ニオイケアもこれ一つ 【58％OFF】4,500円 詳細をチェック

＞＞交換不要＆ランニングコストゼロ！付けるだけで洗濯水がナノバブル化できる「ナノバブルアダプター」

Source: machi-ya

本記事制作にあたり高納商店より製品貸与を受けております。