オーウエルが後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１０億円から１４億円（前期比２１．３％減）へ上方修正したことが好感されている。政策保有株式の縮減の一環として、投資有価証券の一部を売却するのに伴い、投資有価証券売却益６億円（見込み）を特別利益として計上することなどが要因としている。なお、売上高７１０億円（同２．３％増）、営業利益１