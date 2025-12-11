物価高対策として自治体が配布するかどうかを検討している「お米券」について、JA全農は、来年1月中旬をめどに発行すると正式に発表しました。コメなどの購入に440円分が使えます。JA全農は、「全国共通おこめギフト券」について、すでに発行している券とは別に、「来年9月末まで」とする使用期限や、「転売禁止」などの文言を入れた“臨時券”を来年1月中旬をめどに発行すると明らかにしました。配布は自治体の判断に委ねられてい