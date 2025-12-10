案の定「ノーマルタイヤで立ち往生」国道交通省 長岡国道事務所は2025年12月4日、公式SNSを更新。新潟県湯沢町の国道17号「芝原トンネル」付近で、ノーマルタイヤ装着車による立ち往生が発生したと報告しました。SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。【画像】「ええぇぇ…」 これが「立ち往生したノーマルタイヤ車」です 画像で見る国道17号のうち、群馬県から新潟県の県境付近（いわゆる「上越国境」）は谷川