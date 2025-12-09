飲酒の機会が増える年末を前に、電動キックボードなどのシェアリングサービスを展開する「Luup」が利用者に対し、アルコール検査を実施する検証を行いました。「Luup」は9日、飲酒運転への対策を強化するため、東京・渋谷区で電動キックボードを利用しようとする人にアルコール検査を実施する検証を行いました。乗車前に、機械に息を吹きかけてもらい、アルコールが検出された場合は利用できない仕組みで、9日から渋谷区内の一部の