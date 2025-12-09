2024年に首都圏で相次いだ連続強盗事件をめぐって、強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕された職業不詳の20代の男4人。これまで福地紘人容疑者（26）、斉藤拓哉容疑者（26）、村上迦楼羅（かるら）容疑者（27）の3人は接点が見えてきたものの、渡辺翔太容疑者（26）のみ関係性が不明だった。取材を進めると、彼ら4人のつながりが中高時代からあったことが見えてきた。 【画像】かつてはミスターコンテストにも出場しイケメンと