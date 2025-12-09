興津川（おきつがわ）から立ち込める濃霧と短い日照時間により、甘みの強い良質な茶葉が育つ静岡市清水区・両河内（りょうごうち）。ここは古くからの茶どころ・駿河（静岡県中部地方）を代表する茶産地のひとつだ。この地域にも、伝統に新しい風を吹き込む動きがある。その中心にいるのが「ニガクナイコウチャ」で知られる農園「グリーンエイト」の代表・北條広樹さんだ。自社工場の敷地内にあるカフェ「GREEN∞CAFÉ（グリー