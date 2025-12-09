中国の圧力にめげない高市首相先週12月1日、今年の流行語大賞の発表と授賞式が、東京会館で行われた。年間大賞には、高市早苗首相が10月4日の自民党総裁選で勝利した後の会見で述べた言葉と、初の「女性首相」が選ばれた。「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」である。驚いたことに、高市首相本人が、サプライズで受賞会場に登場。壇上で喜びの声を述べた。「今年の新語・流行語大賞の年間大賞を賜りまして、ま