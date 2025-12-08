JR東日本は8日、熊谷駅で線路に人が立ち入った影響で、午後9時35分現在、上越新幹線は東京〜越後湯沢間の上下線で運転を見合わせています。また、この影響で北陸新幹線も東京〜長野間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。