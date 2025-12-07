王室専門家によると、メーガン妃のネットフリックス番組「ウィズ・ラブ、メーガンは、今年を通して否定的なレビューが相次いでいることから、終了の可能性を警告された。英紙ミラーが６日、報じた。この番組は３月に第１シーズンが初公開され、同時期に撮影されていた第２シーズンが８月から配信された。しかし、どちらのシーズンも批評家から酷評され、１２月３日に配信されたクリスマス特番「ウィズ・ラブ、メーガン：クリ