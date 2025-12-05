京急電鉄が2025年度の年末年始特別ダイヤについて発表しました。大晦日の終電繰り下げ、川崎大師への参詣客を輸送する大師線の増発や、元日の臨時特急「初日号」運行などが盛り込まれました。なお、2025年12月30日〜2026年1月4日は基本的に「土休日ダイヤ」での運行となります。終夜運転は実施せず、ただし……今年度は終夜運転を行いません。ただし、大晦日は「よこすかカウントダウン2026」などのイベントに合わせ、終電の繰り下