担当は787-9「JA868J」JAL（日本航空）や気象庁気象研究所など5者は2025年12月3日、航空機による大気観測プロジェクト「CONTRAIL」で、新たにボーイング787-9による観測を12月4日から開始すると発表しました。【写真】えっ…これが新たなJALの「特別塗装機」全貌ですこのプロジェクトは、JALの旅客機を使い、上空の温室効果ガスを観測するものです。これまで主力だったボーイング777の退役に伴い観測範囲が減少していましたが