毎日のように上司からパワハラを受けていれば、「もう会社を辞めたい」と思うのは当然だ。だが勇気を出して退職を伝えた途端、上司の態度が急変して「辞めないでくれ」と下手に出てきたらどう対応すべきだろうか。そんな状況をユーモラスに描いた漫画『退職を告げた日』（作：クマさん）がSNSで話題を集めている。 【漫画】課長からのパワハラを受ける日々 主人公の立花ゆうこは、ブラック企業で日々激しい叱責を受ける社