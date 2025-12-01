【FIBAワールドカップ予選】チャイニーズ・タイペイ代表 73−80 日本代表（12月1日／新荘体育館）【映像】「疑惑のジャッジ」があった接触プレーバスケットボール日本代表のパワーフォワード吉井裕鷹（三遠ネオフェニックス）が、不可解な判定でファウルを取られた。解説も「これは取らなくていいんじゃない？」と思わず漏らした疑惑のジャッジに、ファンも不満を露わにしている。日本代表は12月1日、FIBAバスケットボールワー