Bリーグ琉球の桶谷大氏が就任日本バスケットボール協会（JBA）は3日、男子代表ヘッドコーチ（HC）を務めたトム・ホーバス氏との契約終了に関する緊急記者会見を開催した。島田慎二会長と伊藤拓摩強化委員長が登壇。後任には、Bリーグ琉球の桶谷大HCが就任することも発表した。なぜBリーグクラブの指揮官に代表HCを兼任させる道を選んだのか。強化委員長が“掛け持ち”のメリットを説明した。ホーバス氏との契約終了という電撃