タレントのIKKOが1日、自身のインスタグラムを更新。退院を報告した。一部週刊誌で、体調不良による緊急入院で来年1月期の連続ドラマ降板などと報じられていた。IKKOは文章とともに動画もアップ。11月中旬から1週間、緊急で入院。「ちょっと顔をお見せしても大丈夫」との判断で動画を撮影し、近影を公開したという。緊急入院については「末梢（まっしょう）神経の顔面まひ」と明かした。「自分では、最初朝起きても分からなかった