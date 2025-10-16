ヨドバシ建物は今秋から、複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」（大阪府大阪市）における26店舗の大規模リニューアルを順次開始する。●「Evolution!」のコンセプトで新たな価値を提供するLINKS UMEDAは、2019年11月にオープンしたヨドバシカメラと一体となった複合商業施設で、今回のリニューアルではファッション、雑貨、サービス、グルメ各カテゴリーにおいて、「Evolution!」をコンセプトに来店客のライフスタイル