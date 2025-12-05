ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 顔面まひにかかり2週間入院したIKKO「『即入院です』と言われた」 IKKO サン！シャイン フジテレビ エンタメ・芸能ニュース J-CASTニュース 顔面まひにかかり2週間入院したIKKO「『即入院です』と言われた」 2025年12月5日 15時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 顔面まひにかかり2週間入院したIKKOが5日放送の番組で電話取材に応じた 「洗った時にまぶたのあたりが何か違うような気がした」と違和感を説明 「耳鼻科の先生に『即入院です』と言われたんです」と明かした 記事を読む おすすめ記事 IKKO 63歳 顔面マヒで入院していた事を報告 「眉毛の位置が2〜3センチずれていて」 2025年12月1日 20時22分 「神聖かまってちゃん」みさこ 活動再開を発表 4日の仙台公演出演へ 9月に「浸潤がん」公表 2025年12月3日 18時33分 IKKO 「顔面まひ」を振り返り「顔が半分動いてないっていうのは自分では分からなかった」 2025年12月5日 11時20分 IKKO、顔面麻痺で急きょ入院していた 退院報告「ゆっくりと自分の身体と向き合いながら」【全文】 2025年12月1日 19時2分 ステージ4の舌がんから復帰の堀ちえみ、肺に“疑わしいもの”「悪性ではない可能性が大」「親とその兄弟みんな、肺のがんで亡くしているから…」 2025年12月5日 7時30分