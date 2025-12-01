１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅続落。日銀の植田和男総裁が名古屋市で行われた金融経済懇談会に出席し、そこでの発言が１２月利上げに向けた地ならしと受け止められた。 高市早苗政権が１１月２８日に閣議決定した２０２５年度補正予算案は、一般会計の総額が１８兆３０３４億円と補正予算の規模としては新型コロナウイルス禍以降で最大となり、市場では財政悪化への警戒感がくすぶっている。また、財務省が