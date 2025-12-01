Uber（ウーバー）は、タクシー配車サービス「Uber Taxi」を全都道府県に拡大する。12月1日から富山県、和歌山県、三重県、鳥取県、山口県、宮崎県、12月15日から岩手県、佐賀県に拡大する。また、月内に北海道ニセコ町・倶知安町でもサービスを展開する。今年1月1日時点では18都道府県でサービスを展開していたものの、電脳交通とのサービス連携や認知拡大などによって、短期間での全国展開が可能となった。利用者はUberアプリで配