日個連東京都営業協同組合(都営協)は、2025年11月10日より、組合員が使用する「電脳交通タブレット」において、配車アプリ「Uber」からの配車依頼の受注を開始しました。これにより、東京のシンボルとも言える「ちょうちんタクシー」をUberアプリから呼ぶことが可能になります。また、現在公開中の映画『TOKYOタクシー』とのコラボレーションも実施しています。 日個連東京都営業協同組合「Uber」配車連携 開始日：2025