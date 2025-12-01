[11.30 ラ・リーガ第14節 ソシエダ 2-3 ビジャレアル]ラ・リーガは30日、第14節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダがビジャレアルに2-3で敗れた。久保は2試合ぶりに右ウイングで先発復帰し、0-2で迎えた後半15分に今季初アシストを記録。昨季は数々のキラーパスを出しながらも味方が決め切れず、0アシストに終わっており、一昨季の24年5月16日のバレンシア戦以来563日ぶりのアシストとなった。直近5試合負けなしと復調傾