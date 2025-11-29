100円ショップのフィギュアを改造して作られた“コレジャナイガンダム”がXで注目を集めています。投稿主のくまだいさん（@oqPpSH1ZhXLW4zA）が公開したのは、Seriaで販売されている戦闘用フィギュアを複数の色で組み合わせ、プラモデルのパーツが付いている枠「ランナー」の“不要部分”だけでガンダム風の造形を再現した作品。あえて本家そっくりではない“コレジャナイ感”を残しつつ、胸のダクトや頭部アンテナまで手作業で作