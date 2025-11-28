2児の母・北川景子が、11月27日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）で、意外な子育てぶりについて語った。5歳の長女、1歳の長男を抱える北川。子どもへの接し方もやさしそうに見えるが、叱るときもあるという。「たとえば、北川さんの長女はかつて、食べ物で遊んでいた時期があったそうです。そんなとき北川さんは『それ何してる？』『何してるの？』『どうなってる？』と厳しく注意。そんな容赦ない姿に、昨年まで長女