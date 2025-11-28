2児の母・北川景子が、11月27日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）で、意外な子育てぶりについて語った。

5歳の長女、1歳の長男を抱える北川。子どもへの接し方もやさしそうに見えるが、叱るときもあるという。

「たとえば、北川さんの長女はかつて、食べ物で遊んでいた時期があったそうです。そんなとき北川さんは『それ何してる？』『何してるの？』『どうなってる？』と厳しく注意。そんな容赦ない姿に、昨年まで長女からは『ママ怖い』『ママ鬼！』と拒絶されていたそうです」（同前）

一方、子どもに激甘なのがDAIGO。それまでは長女も「パパやさしい」とベッタリだったそうだが……。

「北川さん曰く、今は娘が味方してくれるようになり、報われたそうです。下の長男が夕食前にお菓子を食べようとし、DAIGOさんが『お腹空いてるもんね』と袋を開けようとすると、長女がめざとく発見。『もう夕飯前だよ！パパが言わなきゃダメじゃない？』と、DAIGOさんに教育するそうです」（同前）

スタジオでこのトークを聞いていた、いとうあさこが「景子Jr.として……？」と尋ねると、北川は「そうなんです。育ってきました」と話していた。そんな長女に対してX上では、

《娘さん、5歳とは思えない大人すぎる！》

《めっちゃしっかりものの娘さん！！流石すぎる！！》

という声が上がった。一方で、

《DAIGOさんがその性格なのも良いよな》

と、彼の懐の深さにも感嘆の意見が寄せられている。芸能プロ関係者も、「家事も育児も完璧主義でストイックな北川さんを、穏やかなDAIGOさんだからこそ受け入れられるという見方もできます」と語る。

「番組でも北川さんが語っていましたが、すべて妥協したくないと頑張るあまり、長女の出産後、ストレスからか帯状疱疹が出てしまったこともあったとか。DAIGOさんは日々、そんな北川さんの意見に対して『確かに……』と納得してくれるそうですよ。

北川さん本人も『DAIGOさんと結婚してよかったなと思うことは？』と聞かれた際、『毎日（良かったと）思います』と吐露。『この方でなければ私は結婚できてなかったんだろうな』と、しみじみ語っていましたよ。ストイックなお母さんと、のんびりしたお父さん、といううまいバランスができているんでしょうね」（同前）

11月19日、生保大手の明治安田が11月22日の「いい夫婦の日」にちなんで実施した「理想の有名人夫婦」ランキングで、初の1位を獲得したDAIGO・北川夫妻。来年1月で結婚10年。お互いがお互いを必要とするベストパートナーに違いない。