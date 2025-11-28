ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 剪定ばさみで62歳娘を複数回突き刺したか、87歳父を逮捕 福岡県 福岡県 日テレNEWS NNN 剪定ばさみで62歳娘を複数回突き刺したか、87歳父を逮捕 福岡県 2025年11月28日 21時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 福岡県で87歳の父親が62歳の娘を殺害しようとしたとして逮捕された 自宅を訪ねてきた娘と口論になり、剪定ばさみで複数回突き刺したという 娘は車へ逃げ込み命に別条はなく、父親は殺意を否認しているとのこと 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分