セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」（©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」を、12月2日(火)から全国のセブン‐イレブン店舗で展開する。2024年のセブン×ちいかわコラボが好評だったことを受け、去年から商品数を7品増やしての開催となる。作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品15品の発売に加え、対象商品の購入で応募できる抽選