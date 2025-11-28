【ちいかわ×セブン‐イレブン】12月2日(火)より全国展開/コラボ商品、先着景品、抽選プレゼント、ちいかわクリスマスケーキなど
セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」（©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」を、12月2日(火)から全国のセブン‐イレブン店舗で展開する。2024年のセブン×ちいかわコラボが好評だったことを受け、去年から商品数を7品増やしての開催となる。
作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品15品の発売に加え、対象商品の購入で応募できる抽選キャンペーン、対象商品2個購入でオリジナル景品がもらえる企画、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」など、多数の施策を順次実施する。また、限定クリスマスケーキも販売する。
実施期間:12月2日(火)より順次展開(各施策ごとに期間あり)
主なキャンペーン内容:
〈1〉作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品15品の発売
〈2〉対象商品購入で応募の抽選キャンペーン
〈3〉対象商品2個購入でオリジナル景品プレゼント
〈4〉キャラクターくじ「エニマイくじ」
〈5〉限定クリスマスケーキの発売
注意事項:店舗により発売日が前後する場合があるほか、取扱いのない商品や商品名･規格が異なる場合がある。予定数終了などで取り扱いがなくなる場合がある。〈コラボ商品ラインアップ（税込価格は軽減税率適用の8%で表記）〉
◆ミートボールごはんおむすび
価格:168円(税込181.44円)
ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。
ミートボールごはんおむすび
◆バターのせ焼きおにぎり
価格:158円(税込170.64円)
販売エリア:沖縄県除く全国
ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。
バターのせ焼きおにぎり
◆ちいかわのハフハフすき焼き丼
価格:698円(税込753.84円)
ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。
ちいかわのハフハフすき焼き丼
◆鬼辛カレー
価格:640円(税込691.20円)
ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。
鬼辛カレー
◆しいたけ汁(けんちん風)
価格:358円(税込386.64円)
販売エリア:沖縄県除く全国
ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。
しいたけ汁(けんちん風)
◆草むしりサラダ(オニオンポテト&グリーンサラダ)
価格:338円(税込365.04円)
販売エリア:沖縄県除く全国
ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージした商品。
草むしりサラダ(オニオンポテト&グリーンサラダ)
◆シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)
価格:168円(税込181.44円)
商品説明:シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。
シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)
◆あんまいダブルクリームコッペ
価格:188円(税込203.04円)
ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした商品。
あんまいダブルクリームコッペ
◆チーズグラニュートースト
価格:278円(税込300.24円)
販売エリア:沖縄県除く全国
商品説明:ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジした商品。
チーズグラニュートースト
◆ちいかわのごまあんまん
価格:149円(税込160.92円)
販売エリア:近畿除く全国
ちいかわのごまあんまん
◆ちいかわのつぶあんまん
価格:130円(税込140.40円)
ちいかわのつぶあんまん
◆ハチワレのカレーまん
価格:158円(税込170.64円)
ハチワレのカレーまん
◆うさぎのピザまん
価格:158円(税込170.64円)
うさぎのピザまん
◆いちごミルクスムージー
価格:371円(税込400.68円)
販売エリア:全国(スムージー取扱店舗のみ)
ラッコが一服と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。
いちごミルクスムージー
◆ちいかわパッケージ セブンカフェ ホットカフェラテ(R/L)
価格:ホットカフェラテR 204円(税込220.32円)、ホットカフェラテL 260円(税込280.80円)
発売日:12月3日(水)から
販売エリア:全国(セブンカフェラテ取扱店舗のみ)
ちいかわパッケージ セブンカフェ ホットカフェラテ(R/L)〈対象商品購入でオリジナルグッズが当たる抽選キャンペーン〉
対象商品を一度に税込100円(軽減税率対象は税抜90円)購入するごとに、シリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。シリアルを集めてキャンペーンサイトから応募可能。応募は何度でも可能で、その場で当否が分かる。
実施期間:12月2日(火)〜18日(木)の17日間
応募受付期間:12月20日(土)まで
景品:
◆ちいかわオリジナルセーター2025
応募に必要なシリアル数:5シリアル
当選人数:300人(デザイン3種 各100枚)
ちいかわ/ハチワレ/うさぎのいずれかを選択して応募可能。
ちいかわオリジナルセーター2025
◆ちいかわ中華まんクッション&ブランケット
応募に必要なシリアル数:3シリアル
当選人数:100人
ちいかわ中華まんクッション&ブランケット
◆セブン‐イレブン専用QUOカードPay(1,000円分)
応募に必要なシリアル数:1シリアル
当選人数:1,000人
備考:スマートフォンで利用するデジタル形式のQUOカードPay。セブン‐イレブンでのみ利用可。〈対象商品を2個セットで買うともらえる景品キャンペーン〉
お菓子･栄養ドリンクの2カテゴリーで、それぞれの対象商品を2個セットで購入するとちいかわコラボ景品がもらえる(数量限定･先着)。「フラットケース」と「A5ノート」を各6種類ずつ、全景品合計で12種類がラインアップされる。個数限定･なくなり次第終了。
◆お菓子カテゴリー
実施期間:12月4日(木)午前10時〜なくなり次第終了
対象商品(以下商品から2個、組合せ自由):
ロッテ トッポ/ロッテ ガーナ 抹茶チョコレート/明治 きのこの山/明治 たけのこの里/ロッテ クランキー ビッグパウチ/ロッテ クランキービッグパウチ ザクザククッキー/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレートクリスプ/森永 ザクザクチョコボール ピーナッツ/森永 ぎっしりチョコボールバー
景品:ちいかわオリジナルフラットケース(1店舗につき全6種、各4枚、先着24枚)
サイズ:縦16.1cm×横23cm
ちいかわオリジナルフラットケース
◆栄養ドリンクカテゴリー
実施期間:12月4日(木)午前10時〜なくなり次第終了
対象商品(以下商品から2個、組合せ自由):エーザイ チョコラBBスパークリング(グレープフルーツ&ピーチ味･マスカット味･ゼロトリプル)/エーザイ チョコラBBライト 100mL/大正製薬 リポビタンD 100mL/C1000ビタミンオレンジ 140mL/チオビタ･ドリンク 100mL/久光製薬 エスカップ 100mL/大塚製薬 ファイブミニ100mL
景品:ちいかわオリジナルA5ノート(1店舗につき全6種、各6冊、先着36冊)
ちいかわオリジナルA5ノート〈エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった!」〉
ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」から、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみを揃えた「ゆきだるまになっちゃった!」を展開。A賞からG賞までの各賞とラスト賞を合わせ、全8等級･21種類を用意。
エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった!」
定番ケーキ「クリスマスかまくら」のちいかわ限定BOXや「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」を予約受付中。いずれも景品付きで数量限定。予約･詳細は専用サイトを参照。
ちいかわクリスマスケーキ
■公式サイト〈Xを使ってのキャンペーンも〉
セブン‐イレブン公式Xをフォローして、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50人に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋」が当たる。
応募受付期間:12月2日(火)〜25日(木)の24日間
参加条件:
(1)セブン‐イレブン公式Xをフォロー
(2)「#ちいかわと冬をたのしんじゃお」とコメントを付けて引用ポスト
景品:ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋
当選人数:50人
ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋
■「ちいかわと冬をたのしんじゃお！」 専用サイト