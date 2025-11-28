【ちいかわ×セブン‐イレブン】12月2日(火)より全国展開/コラボ商品、先着景品、抽選プレゼント、ちいかわクリスマスケーキなど

セブン‐イレブンは、人気キャラクター「ちいかわ」（©ナガノ)とコラボレーションしたキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお!セブン‐イレブン×ちいかわ」を、12月2日(火)から全国のセブン‐イレブン店舗で展開する。2024年のセブン×ちいかわコラボが好評だったことを受け、去年から商品数を7品増やしての開催となる。

作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品15品の発売に加え、対象商品の購入で応募できる抽選キャンペーン、対象商品2個購入でオリジナル景品がもらえる企画、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」など、多数の施策を順次実施する。また、限定クリスマスケーキも販売する。

〈キャンペーン概要〉

実施期間:12月2日(火)より順次展開(各施策ごとに期間あり)

主なキャンペーン内容:

〈1〉作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品15品の発売

〈2〉対象商品購入で応募の抽選キャンペーン

〈3〉対象商品2個購入でオリジナル景品プレゼント

〈4〉キャラクターくじ「エニマイくじ」

〈5〉限定クリスマスケーキの発売

注意事項:店舗により発売日が前後する場合があるほか、取扱いのない商品や商品名･規格が異なる場合がある。予定数終了などで取り扱いがなくなる場合がある。

〈コラボ商品ラインアップ（税込価格は軽減税率適用の8%で表記）〉

◆ミートボールごはんおむすび

価格:168円(税込181.44円)

ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。

ミートボールごはんおむすび

◆バターのせ焼きおにぎり

価格:158円(税込170.64円)

販売エリア:沖縄県除く全国

ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。

バターのせ焼きおにぎり

◆ちいかわのハフハフすき焼き丼

価格:698円(税込753.84円)

ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。

ちいかわのハフハフすき焼き丼

◆鬼辛カレー

価格:640円(税込691.20円)

ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。

鬼辛カレー

◆しいたけ汁(けんちん風)

価格:358円(税込386.64円)

販売エリア:沖縄県除く全国

ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。

しいたけ汁(けんちん風)

◆草むしりサラダ(オニオンポテト&グリーンサラダ)

価格:338円(税込365.04円)

販売エリア:沖縄県除く全国

ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージした商品。

草むしりサラダ(オニオンポテト&グリーンサラダ)

◆シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)

価格:168円(税込181.44円)

商品説明:シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。

シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)

◆あんまいダブルクリームコッペ

価格:188円(税込203.04円)

ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした商品。

あんまいダブルクリームコッペ

◆チーズグラニュートースト

価格:278円(税込300.24円)

販売エリア:沖縄県除く全国

商品説明:ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジした商品。

チーズグラニュートースト

◆ちいかわのごまあんまん

価格:149円(税込160.92円)

販売エリア:近畿除く全国

ちいかわのごまあんまん

◆ちいかわのつぶあんまん

価格:130円(税込140.40円)

ちいかわのつぶあんまん

◆ハチワレのカレーまん

価格:158円(税込170.64円)

ハチワレのカレーまん

◆うさぎのピザまん

価格:158円(税込170.64円)

うさぎのピザまん

◆いちごミルクスムージー

価格:371円(税込400.68円)

販売エリア:全国(スムージー取扱店舗のみ)

ラッコが一服と言って飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。

いちごミルクスムージー

◆ちいかわパッケージ セブンカフェ ホットカフェラテ(R/L)

価格:ホットカフェラテR 204円(税込220.32円)、ホットカフェラテL 260円(税込280.80円)

発売日:12月3日(水)から

販売エリア:全国(セブンカフェラテ取扱店舗のみ)

ちいかわパッケージ セブンカフェ ホットカフェラテ(R/L)

〈対象商品購入でオリジナルグッズが当たる抽選キャンペーン〉

対象商品を一度に税込100円(軽減税率対象は税抜90円)購入するごとに、シリアルナンバーが1つ印字されたレシートを発行。シリアルを集めてキャンペーンサイトから応募可能。応募は何度でも可能で、その場で当否が分かる。

実施期間:12月2日(火)〜18日(木)の17日間

応募受付期間:12月20日(土)まで

景品:

◆ちいかわオリジナルセーター2025

応募に必要なシリアル数:5シリアル

当選人数:300人(デザイン3種 各100枚)

ちいかわ/ハチワレ/うさぎのいずれかを選択して応募可能。

ちいかわオリジナルセーター2025

◆ちいかわ中華まんクッション&ブランケット

応募に必要なシリアル数:3シリアル

当選人数:100人

ちいかわ中華まんクッション&ブランケット

◆セブン‐イレブン専用QUOカードPay(1,000円分)

応募に必要なシリアル数:1シリアル

当選人数:1,000人

備考:スマートフォンで利用するデジタル形式のQUOカードPay。セブン‐イレブンでのみ利用可。

〈対象商品を2個セットで買うともらえる景品キャンペーン〉

お菓子･栄養ドリンクの2カテゴリーで、それぞれの対象商品を2個セットで購入するとちいかわコラボ景品がもらえる(数量限定･先着)。「フラットケース」と「A5ノート」を各6種類ずつ、全景品合計で12種類がラインアップされる。個数限定･なくなり次第終了。

◆お菓子カテゴリー

実施期間:12月4日(木)午前10時〜なくなり次第終了

対象商品(以下商品から2個、組合せ自由):

ロッテ トッポ/ロッテ ガーナ 抹茶チョコレート/明治 きのこの山/明治 たけのこの里/ロッテ クランキー ビッグパウチ/ロッテ クランキービッグパウチ ザクザククッキー/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレート/ロッテ ゼロシュガーフリーチョコレートクリスプ/森永 ザクザクチョコボール ピーナッツ/森永 ぎっしりチョコボールバー

景品:ちいかわオリジナルフラットケース(1店舗につき全6種、各4枚、先着24枚)

サイズ:縦16.1cm×横23cm

ちいかわオリジナルフラットケース

◆栄養ドリンクカテゴリー

実施期間:12月4日(木)午前10時〜なくなり次第終了

対象商品(以下商品から2個、組合せ自由):エーザイ チョコラBBスパークリング(グレープフルーツ&ピーチ味･マスカット味･ゼロトリプル)/エーザイ チョコラBBライト 100mL/大正製薬 リポビタンD 100mL/C1000ビタミンオレンジ 140mL/チオビタ･ドリンク 100mL/久光製薬 エスカップ 100mL/大塚製薬 ファイブミニ100mL

景品:ちいかわオリジナルA5ノート(1店舗につき全6種、各6冊、先着36冊)

ちいかわオリジナルA5ノート

〈エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった!」〉

ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」から、ゆきだるま姿のちいかわぬいぐるみを揃えた「ゆきだるまになっちゃった!」を展開。A賞からG賞までの各賞とラスト賞を合わせ、全8等級･21種類を用意。

エニマイくじ「ゆきだるまになっちゃった!」

〈景品付きの限定クリスマスケーキ〉

定番ケーキ「クリスマスかまくら」のちいかわ限定BOXや「ちいかわ 夢見るわくわくクリスマス」を予約受付中。いずれも景品付きで数量限定。予約･詳細は専用サイトを参照。

ちいかわクリスマスケーキ

〈Xを使ってのキャンペーンも〉

セブン‐イレブン公式Xをフォローして、参加条件を満たして引用ポストすると、抽選で50人に「ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋」が当たる。

応募受付期間:12月2日(火)〜25日(木)の24日間

参加条件:

(1)セブン‐イレブン公式Xをフォロー

(2)「#ちいかわと冬をたのしんじゃお」とコメントを付けて引用ポスト

景品:ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋

当選人数:50人

ちいかわオリジナルデザイン 中華まん包み紙風寝袋

