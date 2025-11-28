「Bring Back Doors」はアメリカやヨーロッパの主要都市でホテルを探す際に、「客室のバスルームにちゃんとしたドアがあるか」をチェックできるサイトです。ドアが取り外されているホテルのほか、透けてしまうガラス戸、鍵がなかったり音が漏れたりしがちな引き戸のホテルを確認できるため、どのような用途で誰と宿泊するのかに応じて理想的なバスルームのドアを探すことができます。Bring Back Doors - Bring Bathroom Doors Back