午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３６、値下がり銘柄数は４１３、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、パルプ・紙、建設、その他金融など。値下がりで目立つのは陸運、小売、空運など。 出所：MINKABU PRESS