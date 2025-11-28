自民党の河野太郎議員が２７日、Ｘを更新。台湾メディアの記事で「トランプ大統領」と表示するところを「河野太郎」と誤訳表示されたことを受け、台湾メディアからの謝罪にユーモアを持って返答した。河野氏は２７日に「えっ、俺、誰と対談したんだっけ？」という言葉とともに台湾の風傳媒台湾ニュースという政治メディアの記事を添付。この記事では「トランプ大統領」とするところを、記事翻訳のミスで「河野太郎」となってし