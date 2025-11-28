既婚の男性職員と複数回ホテルを利用していた問題をめぐり、群馬県前橋市の小川晶市長が27日、辞職しました。市役所をあとにする際、目に涙を浮かべるような様子だった小川市長。次の市長選への出馬はあるのでしょうか。■前橋市議会、辞職に全会一致で同意群馬・前橋市小川晶市長（42）「ありがとうございました」目に涙を浮かべたような様子で市役所をあとにした群馬県前橋市の小川晶市長（42）。この4時間ほど前に“最後の市