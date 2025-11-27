三笘薫はいつ、戦列に戻ることができるのか。多くの人が知りたがっている。９月末に足首を負傷して以降、三笘は欠場が続いている。ファビアン・ヒュルツェラー監督は以前、11月のインターナショナルブレイクに突入する前に復帰できる可能性にも言及していたが、実現には至っていない。11月22日にブライトンが勝利を収めたホームでのブレントフォード戦でも、三笘はベンチ入りしなかった。これでリーグ戦では６試合連続の欠場