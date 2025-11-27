「いつ痛みがなくなるか分からない」２か月欠場中の三笘薫はいつ復帰できるのか。ブライトン指揮官が苦しい胸の内を明かす「彼に戻ってきてほしいが…」
三笘薫はいつ、戦列に戻ることができるのか。多くの人が知りたがっている。
９月末に足首を負傷して以降、三笘は欠場が続いている。ファビアン・ヒュルツェラー監督は以前、11月のインターナショナルブレイクに突入する前に復帰できる可能性にも言及していたが、実現には至っていない。
11月22日にブライトンが勝利を収めたホームでのブレントフォード戦でも、三笘はベンチ入りしなかった。これでリーグ戦では６試合連続の欠場だ。
地元紙『The Argus』は26日、ヒュルツェラー監督が「代わりに痛みを感じるわけではないので、どういう痛みなのかを説明するのは難しい」と話したと伝えている。
「痛みだけだ。構造的な意味では彼は大丈夫なんだよ。例えば100％でボールを蹴るときにやや感じるような痛みにどう対処するかが必要なだけだ。彼がどういう痛みを感じているのか表現することはできないが、とにかく彼が取り組む必要があるのはそれだけだ」
指揮官は「彼と一緒に取り組む必要がある。ちょっと休んですぐに戻ってこられるように願っている。今後のことは分からないが、我々には素晴らしい専門家たちがいる」と続けた。
「我々の医療部門は本当に優れている。痛みをなくすためにハードワークをしている。彼も痛みをなくそうと本当にハードワークしている。彼は復帰し、チームとして我々を助けたいと願っているんだ。我々も彼に戻ってきてほしいし、すべてにトライする。だが、いつ痛みがなくなるか分からない」
ヒュルツェラー監督は「それほど長くかかることはないはずだと思っている」と話したが、The Argusは30日のノッティンガム・フォレスト戦にも三笘は出場しない見込みと報じた。
しっかりと治すことが大事だが、離脱期間は２か月となった。三笘が少しでも早くピッチに戻ってこられるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
