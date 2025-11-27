◆グランド ハイアット 福岡と「ジュリーク」のコラボアフタヌーンティー。数量限定でボディオイルのギフト付きプランもグランド ハイアット 福岡のバーラウンジ「バー フィズ」より、オーガニックスキンケアブランド「ジュリーク」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「エッセンス オブ ローズ」が登場。期間は、2025年12月26日（金）から2026年2月28日（土）まで。「ジュリーク」の世界観のもと、見た目にも美しいスイーツ