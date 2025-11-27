グランド ハイアット 福岡と「ジュリーク」のコラボアフタヌーンティー。数量限定でボディオイルのギフト付きプランも
◆グランド ハイアット 福岡と「ジュリーク」のコラボアフタヌーンティー。数量限定でボディオイルのギフト付きプランも
グランド ハイアット 福岡のバーラウンジ「バー フィズ」より、オーガニックスキンケアブランド「ジュリーク」とコラボレーションしたアフタヌーンティー「エッセンス オブ ローズ」が登場。期間は、2025年12月26日（金）から2026年2月28日（土）まで。
「ジュリーク」の世界観のもと、見た目にも美しいスイーツや華やかなセイボリーが勢揃い。さらに数量限定ギフトも。ローズの世界を存分に体感するティータイムをどうぞ。
オーガニックスキンケアブランド「ジュリーク」について
1985年にオーストラリアで創業したオーガニックスキンケアブランド「ジュリーク」。スキンケアの原点を「土」から始める思想を掲げ、オーガニック自社農園でハーブや植物を栽培し、独自製法で製品化、販売までを一貫して行っている。世界のスキンケアブランドの中でも、自社農園を持って原料育成まで管理するケースは稀であり、ジュリークの品質・透明性・サステナビリティに対する強いこだわりを象徴している。土壌改良や水利用、生態系保全の観点からも慎重に栽培が行われ、製品には化学合成香料や人工色素、合成防腐剤を可能な限り排した配合が採用されている。
このような理念のもと、ジュリーク製品は「植物の生命力をそのまま肌に届けること」をめざし、ローズをはじめとするさまざまなハーブや植物が、肌の潤い・バランス・健やかさを支える素材として用いられている。
今回のコラボレーションでは、こうした“自然由来の恵み” を食・空間・香り・味わいを通じて体験できるようなメニューが勢揃いするのでお楽しみに。
ローズモチーフや、オーストラリアの伝統菓子をアレンジした美しいスイーツ
「ジュリーク」の世界観を、食を通じて表現した特別なアフタヌーンティーが期間限定で登場。「オーガニック」と「ナチュラル」をテーマに、ホテルシェフが厳選した素材と技で上質なメニューをお届けする。
スイーツには、ブランドを象徴する「ローズ」をモチーフにした「ローズとミックスベリーのムース」や、オーストラリアを代表する伝統菓子「ラミントン」、「パブロバ」をホテルスタイルにアレンジしたスイーツなどがラインナップ。見た目にも華やかなアイテムは、より特別なティータイムを演出してくれる。
バラをイメージしたサラダや博多和牛サンドなど、素材からこだわったセイボリーは必見
スコーンは「オーガニック小麦のスコーン」と「オーガニックオートミールスコーン」の2種類。コンディメントにはローズと糸島レモンのジャム、クロテッドクリームが用意されるので、一緒にいただいて。
また、バラをイメージした「ローズサラダ」、食べ応え抜群の「博多和牛のローズマリーマリネのカツサンドウィッチ」、うまみあふれる「ローストシュリンプ ゼリー添え」など、素材そのものの風味を大切にしたセイボリーメニューが並ぶので、見た目から味わいまでじっくりと楽しんでみて。
特別な1皿に仕立てられたシェフズスペシャルも
さらに、シェフズスペシャル「オーガニック糸島レモンのパプロバ イチゴのコンポート」もお届け。特別な1皿に心が躍ること間違いなし。
ハーブやラベンダーをアクセントに加え、オーガニック小麦やドライフルーツなどこだわりの素材を使用したスイーツ＆セイボリー。華やかな装いと奥行きある味わいを存分に堪能する、とっておきのひとときを。
◆アフタヌーンティーの会場は？
心地よい吹き抜けのバーでリラックスしながら贅沢なアフタヌーンティーを堪能
グランド ハイアット 福岡の「バー フィズ」は、ダイナミックな吹き抜けが印象的なスポット。開放感たっぷりの雰囲気が楽しめる。ソムリエやバーテンダーがいて、自分にぴったりのドリンクを提案してくれるのがうれしい。特別な時間を過ごしたいならぜひ訪れてみて。
