11月15日で創業130周年を迎えた東洋経済新報社。10月の人事異動では、社内から驚きの声があがったという。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「週刊東洋経済の前編集長であるN氏が、雑誌の編集局から離れ、広告系の部署に異動となったのです」（現役社員）N氏は昨年7月に『週刊東洋経済』編集長に就任。だが今年3月、わずか8カ月で降板していた。東洋経済新報社©時事通信社「機構改革の一環で『週刊東洋経済編集長』