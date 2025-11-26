「とんでもない名将だった」「とても楽しい４年間でした」広島がスキッベ監督の今季限りでの退任を発表、ファンは感謝。「もう少しいてほしかった」「本当に寂しい…」など惜しむ声も
サンフレッチェ広島は11月26日、ミヒャエル・スキッベ監督が今季限りで退任することを発表。双方合意の上での決断で、12月10日にホームで行なわれるアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の上海申花戦を最後にチームを離れる。
2022年に広島の指揮官に就任したドイツ人監督は、今シーズンで４年目。これまでリーグ戦では常に優勝争いを繰り広げてきた。またルヴァンカップでは22年、25年とチームを２度の優勝に導いている。
クラブを去る名将に対し、SNS上ではファンから「とても楽しい４年間でした」「もう少しいてほしかった」「本当に寂しい…」「偉大なボス」「歴代最高の監督でした」「広島に来てくれてありがとう」「とんでもない名将だった」といった声が上がっている。
スキッベ監督の去就や広島の後任監督にも注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
